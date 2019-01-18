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Новости. Криминал
17:40, 18 Января 2019
фото: Pixabay

Петрозаводчанин украл у жительницы Курской области сувениры и варенье

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В полицию Петрозаводска обратилась 29-летняя женщина с заявлением о краже сумки, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что оставила пакет с личными вещами и карельскими сувенирами в камере хранения одного из крупных супермаркетов, а когда вернулась - имущества на месте не было.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 22-летнего горожанина. Его личность хорошо знакома правоохранителям. По версии следствия, путем подбора ключа он открыл одну из камер хранения, похитил пакет с вещами и скрылся.

Уже на улице гражданин посмотрел, что находится в сумке: варенье, магниты с видами Петрозаводска, лак для ногтей, спортивная шапка и чехол для лыж. Часть имущества гражданин подарил своей девушке, остальное оставил себе.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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