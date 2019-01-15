Петрозаводчанин украл устройство почти за 60 тысяч рублей, чтобы зарядить аккумулятор

В полицию Петрозаводска обратились представители одного из торговых центров с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Они рассказали о краже универсального зарядного устройства для бытовой техники стоимостью 59 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 18-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные имущественные преступления.

По версии следствия, гражданин проник в отдел, где хранилось зарядное устройство, когда на двери висела табличка "Технический перерыв". Спрятав имущество под курткой, молодой человек вышел из торгового центра. Впоследствии он использовал устройство дома для подзарядки автомобильного аккумулятора.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято.