Петрозаводчанин украл в сетевом магазине два десятка консервов

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В одном из сетевых магазинов в Петрозаводске совершена кража 18 банок с печенью трески, сообщает МВД Карелии.
По данным ведомства, ущерб составил 2,5 тысячи рублей.
"Оперативники уголовного розыска установили 32-летнего подозреваемого в краже. Ранее судимый местный житель сознался в содеянном. Он сообщил, что похищенные консервы в дальнейшем сбыл, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению", - отметили в министерстве.
Возбуждено дело по части 1 статьи 158 части УК РФ.
"В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление", - заключили в МВД.
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