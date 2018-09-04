Петрозаводчанин украл в сетевом магазине два десятка консервов

В одном из сетевых магазинов в Петрозаводске совершена кража 18 банок с печенью трески, сообщает МВД Карелии.

По данным ведомства, ущерб составил 2,5 тысячи рублей.

"Оперативники уголовного розыска установили 32-летнего подозреваемого в краже. Ранее судимый местный житель сознался в содеянном. Он сообщил, что похищенные консервы в дальнейшем сбыл, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению", - отметили в министерстве.

Возбуждено дело по части 1 статьи 158 части УК РФ.

"В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление", - заключили в МВД.