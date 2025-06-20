Петрозаводчанин в течение двух месяцев перевел мошенникам более 2 млн рублей

Мужчина был уверен, что зарабатывает на торговле валютой, но все оказалось не так.

Очередная история о мошенничестве и наивности от МВД Карелии. Как рассказали в полиции, еще в начале марта гражданину позвонил неизвестный, который предложил онлайн-заработок. Расписав преимущества инвестиций в сети, тот порекомендовал зарегистрироваться на брокерской платформе. Абонент согласился.

В течение почти двух месяцев он переводил сбережения для пополнения баланса. Думая, что зарабатывает на торговле валютой, петрозаводчанин поначалу внес 26 долларов. Личный трейдер якобы сопровождал сделки. Опасения вызывал лишь тот факт, что деньги переводились частным лицам.

Но консультант успокаивал, что они поступают в компанию.

Вложения как будто бы выросли многократно. Попытки их вывести не увенчались успехом. Клиент брокеров в интернете нашёл юристов, которые обещали помочь. Но эти онлайн-помощники тоже запросили денежное вознаграждение. В конечном счёте в банке жителю карельской столицы порекомендовали обратиться в полицию. К тому моменту он уже расстался с суммой в 2,1 млн рублей.

Позже выяснилось, что организация, с которой сотрудничал потерпевший, зарегистрирована за пределами России, пользователи в сети отзываются о ней как о мошенническом брокере-клоне и «цифровой» кухне для слива депозитов. Возбуждено уголовное дело.