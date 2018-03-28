Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
18:40, 28 Марта 2018

Петрозаводчанин во время застолья нагулял себе уголовную статью

По теме

Пьяный житель Карелии напал на пристава
28.03.18 18:00
Петрозаводчанин нашел свой микроавтобус в пункте приема металлолома
28.03.18 17:40
На жителя Карелии завели дело из-за публикации материалов в Интернете
28.03.18 14:55
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске мужчина украл у пенсионера банковскую карту и прогулял чужие деньги, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о преступлении поступило в полицию Петрозаводска от 60-летнего горожанина. У него пропала банковская карта, а чуть позже он узнал, что со счета сняты 11 тысяч рублей.

Пропажа была обнаружена после застолья, которое проходило у заявителя дома. Выяснилось, что в течение вечера хозяин несколько раз отправлял гостей в магазин, передавая свою банковскую карту и сообщая пин-код.

Полицейские установили, что к краже причастен один из гостей – 43-летний петрозаводчанин, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина сознался в преступлении и выразил намерение возместить причиненный ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По теме

Пьяный житель Карелии напал на пристава
28.03.18 18:00
Петрозаводчанин нашел свой микроавтобус в пункте приема металлолома
28.03.18 17:40
На жителя Карелии завели дело из-за публикации материалов в Интернете
28.03.18 14:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

Сегодня 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 4
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
Сегодня 12:47
"Герой – это не я" 4
Сегодня 10:32
О перспективах карельской оппозиции 8
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:31
Частная жизнь
"Пошла за счастьем…" 1
В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
26.03.2018 13:32
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
архив чтиво

Медиа

Важная тема на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 18:57
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»