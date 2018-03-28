Петрозаводчанин во время застолья нагулял себе уголовную статью

В Петрозаводске мужчина украл у пенсионера банковскую карту и прогулял чужие деньги, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о преступлении поступило в полицию Петрозаводска от 60-летнего горожанина. У него пропала банковская карта, а чуть позже он узнал, что со счета сняты 11 тысяч рублей.

Пропажа была обнаружена после застолья, которое проходило у заявителя дома. Выяснилось, что в течение вечера хозяин несколько раз отправлял гостей в магазин, передавая свою банковскую карту и сообщая пин-код.

Полицейские установили, что к краже причастен один из гостей – 43-летний петрозаводчанин, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина сознался в преступлении и выразил намерение возместить причиненный ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.