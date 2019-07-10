Петрозаводчанин во время застолья обокрал соседку по коммуналке

Мужчина наделся, что женщина не вспомнит о забытом телефоне и деньгах, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску с заявлением о пропаже мобильного телефона и денег обратилась петрозаводчанка. Пропажу она обнаружила после застолья с соседями по коммунальной квартире. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 35-летнего петрозаводчанина. Женщина забыла деньги и телефон в комнате. А мужчина в надежде на то, что утром женщина не вспомнит об оставленному имуществе имущество, похитил телефон и деньги.

Возбуждено уголовное дело.