Петрозаводчанин во время застолья обокрал соседку по коммуналке

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Мужчина наделся, что женщина не вспомнит о забытом телефоне и деньгах, сообщили в МВД Карелии.
В УМВД России по Петрозаводску с заявлением о пропаже мобильного телефона и денег обратилась петрозаводчанка. Пропажу она обнаружила после застолья с соседями по коммунальной квартире. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 35-летнего петрозаводчанина. Женщина забыла деньги и телефон в комнате. А мужчина в надежде на то, что утром женщина не вспомнит об оставленному имуществе имущество, похитил телефон и деньги.
Возбуждено уголовное дело.
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