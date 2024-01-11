Петрозаводчанин вынес из гипермаркета алкоголь, колбасы и салат, но был пойман

Сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой.

Сотрудники Росгвардии задержали похитителя в гипермаркете Петрозаводска, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны республики.

В четверг днем тревожной кнопкой воспользовались работники одного из гипермаркетов в столице Карелии. Старший смены охраны сообщил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, взял с прилавка и спрятал под одежду алкоголь, колбасные изделия и салат общей стоимостью более 3 500 рублей и прошел через кассу без оплаты.

Как рассказали в источнике, нарушителем оказался 38-летний петрозаводчанин. Представители вневедомственной охраны передали его следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.