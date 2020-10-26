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Петрозаводчанин набрал кредитов на 385 тысяч рублей для мошенников и перевел деньги на "безопасный" счет

Новости. Криминал
16:05, 27 Октября 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 39-летнего мужчины, который стал жертвой мошенников.

Как рассказали в МВД Карелии, история петрозаводчанина началась со звонка от сотрудника службы безопасности банка, который якобы выявил, что на имя мужчины злоумышленники пытаются оформить кредиты. По словам специалиста финансового учреждениям, эти действия происходят одновременно из четырех разных городов. От горожанина потребовали уточнить данные карты, а затем назвать пароли из сообщений. Ему объяснили, что таким образом он отменит несанкционированные операции. На самом деле петрозаводчанин подтвердил оформление кредита и сообщил всю информацию по карте.

Через некоторое время раздался новый телефонный звонок. Переключая мужчину от одного лжесотрудника к другому, мошенники добились от него не только подтверждения операций по оформлению кредитов, но и убедили в том, что средства необходимо обналичить и перевести на безопасный счет. Так, петрозаводчанин потратил время на то, чтобы снять деньги в сумме 385 000 и платежами по 15 000 перевести их на продиктованные ему номера электронных кошельков.

В какой-то момент, совершая перевод, он засомневался в правильности действий и самостоятельно позвонил в банк, где его опасения относительно мошеннической схемы подтвердились. Мужчина обратился в полицию.

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