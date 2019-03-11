Петрозаводчанина будут судить за незаконную игорную деятельность и отмывание денег

Мужчина организовал и в течение нескольких лет руководил проведением азартных игр в Костомукше, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвиняемый, 46-летний петрозаводчанин, организовал и в течение нескольких лет руководил проведением азартных игр с использованием сети Интернет в компьютерном клубе на территории Костомукши. При этом дистанционно общался с администраторами заведения, получая от них денежные переводы от незаконной игорной деятельности.

Деньги обвиняемый израсходовал на приобретение автомобиля, туристической путевки и строительство дома в одном из районов республики.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 2 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.