13:44, 11 Марта 2019
Петрозаводчанина будут судить за незаконную игорную деятельность и отмывание денег
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Мужчина организовал и в течение нескольких лет руководил проведением азартных игр в Костомукше, сообщили в прокуратуре Карелии.
Обвиняемый, 46-летний петрозаводчанин, организовал и в течение нескольких лет руководил проведением азартных игр с использованием сети Интернет в компьютерном клубе на территории Костомукши. При этом дистанционно общался с администраторами заведения, получая от них денежные переводы от незаконной игорной деятельности.
Деньги обвиняемый израсходовал на приобретение автомобиля, туристической путевки и строительство дома в одном из районов республики.
В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 2 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.
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