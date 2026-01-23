Петрозаводчанина будут судить за убийство сожителя мамы

Завершено расследование бытового убийства в Петрозаводске.
28-летнего петрозаводчанина обвиняют в убийстве сожителя матери. Преступление произошло 11 ноября прошлого года, сообщили в Следкоме Карелии.
В ходе следствия установлено, что в ночное время житель Петрозаводска во время распития спиртных напитков в квартире дома по улице Логмозерской поссорился с сожителем матери. Фигурант нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу 49-летнего мужчины, а затем — один удар ножом в область шеи. Мужчина попытался скрыть орудие преступления. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице скорой медицинской помощи.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, на время следствия содержался под стражей.
В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.