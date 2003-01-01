Петрозаводчанина накажут за попытку украсть у курьера велосипед и сумку с едой

Пьяный рецидивист из Петрозаводска напал на 18-летнего курьера, чтобы забрать его электровелосипед и еду.

38-летний пьяный рецидивист из Петрозаводска пытался забрать у 18-летнего курьера электровелосипед и сумку с едой и ударил его по лицу. По данным полиции, очевидцы вызвали сотрудников силовых структур, после чего фигуранта поймали. По статье о краже возбуждено уголовное дело, за это злоумышленнику грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

— Вечером в выходной день в полицию Петрозаводска поступила информация о преступлении в микрорайоне Ключевая. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы, — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Известно, что напавший агрессивно требовал отдать ему курьерский электровелосипед, после отказа применил физическую силу и попытался забрать желанное. Благодаря своевременному звонку свидетелей преступления, полиция вовремя прибыла на место, вор попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан по горячим следам.

