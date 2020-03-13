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Петрозаводчанина незаконно уволили с работы

Новости. Общество
17:40, 13 Марта 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив
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Суд помог горожанину восстановиться на работу, сообщили в прокуратуру Карелии.

Петрозаводчанин был уволен с работы в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей.

В качестве основания для увольнения приказ содержал ссылку на дисциплинарный проступок, за который ранее работник уже был привлечен в дисциплинарной ответственности. Сведений о каких-либо иных проступках истца приказ о расторжении трудового договора не содержал.

Таким образом, работник был привлечен к дисциплинарной ответственности дважды за один и тот же проступок.

Суд отменил приказ об увольнении истца, восстановил его на работе и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Верховный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Ранее правительство Карелии уволило гендиректора аэропорта Петрозаводск.

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Комментарии

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новый
2020-03-13 18:47:04
Нафиг такие работнички.
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