Петрозаводчанина незаконно уволили с работы

Суд помог горожанину восстановиться на работу, сообщили в прокуратуру Карелии.

Петрозаводчанин был уволен с работы в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей.

В качестве основания для увольнения приказ содержал ссылку на дисциплинарный проступок, за который ранее работник уже был привлечен в дисциплинарной ответственности. Сведений о каких-либо иных проступках истца приказ о расторжении трудового договора не содержал.

Таким образом, работник был привлечен к дисциплинарной ответственности дважды за один и тот же проступок.

Суд отменил приказ об увольнении истца, восстановил его на работе и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Верховный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Ранее правительство Карелии уволило гендиректора аэропорта Петрозаводск.