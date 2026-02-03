Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша

Мошенники придумали новый способ, как получить доступ к чужим счетам.

Жителя Петрозаводска обманули по необычной схеме с розыгрышем подарков. Лотерея с викториной оказалась фиктивной и нужна была только для того, чтобы выманить данные мужчины. Подробности рассказали в МВД.

Жертвой стал 51-летний горожанин, который в свой день рождения получил сообщение якобы от банковской службы.

В поздравительном сообщении мужчине предложили принять участие в розыгрыше подарков. Он перешел по указанной ссылке, ответил на вопросы викторины, а затем ввел код, который пришел ему в СМС. Позже он обнаружил, что с его счета было списано 23 779 рублей.

Полиция установила, что украденные деньги были зачислены на сторонний счет, а затем обналичены в другом регионе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.



Ранее мы писали, что мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей.