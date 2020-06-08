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Петрозаводчанина обокрала подруга, скрывавшаяся под чужим именем

Новости. Криминал
17:20, 09 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию с заявлением о краже обратился 24-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

У петрозаводчанина похитили 17,5 тысячи рублей.

Пропажу денег мужчина обнаружил после того, как у него дома побывали две девушки. Он приглашал к себе подругу, а та пришла не одна. После непродолжительного застолья гостьи ушли, а молодой человек отправился по своим делам. Вскоре он увидел, что его кошелек пуст.

Несмотря на хорошие дружеские отношения, оказалось, что заявитель о своей приятельнице почти ничего не знает. Как выяснили оперативники, даже ее имя оказалось ненастоящим. 

Полиция нашла 20-летнюю подозреваемую.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2020-06-09 17:27:21
Почему сразу домой?
Поцелуи, ахи, охи,
и объятия, и вздохи,
и гулянье под луной,
что плывёт в тиши ночной.(с)
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