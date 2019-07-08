Петрозаводчанина отправили на обязательные работы за кражу канализационного люка

Злоумышленник был задержан, когда вез тяжелую чугунную в детской коляске, сообщили в администрации Петрозаводска.

К обязательным работам сроком на 250 часов приговорен 33-летний житель Петрозаводска, застигнутый при попытке кражи чугунного люка. Злоумышленник, перевозивший похищенную чугунную крышку в детской коляске, был задержан сотрудниками полиции. В ходе оперативных мероприятий установлено, что крышка была снята с сетей ливневой канализации, пролегающих вблизи улицы Муезерской.

"Воровство люков не только наносит серьезный ущерб коммунальным службам: открытые колодцы – серьезная опасность для горожан и автотранспорта, в особенности в темное время суток, ведь их глубина достигает иногда 12 метров, и падение человека может обернуться трагедией. А отсутствие люка на проезжей части – причина серьезных дорожно-транспортных происшествий", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Администрация Петрозаводска призывает горожан проявлять бдительность: если вы стали свидетелем хищения крышек люков инженерных коммуникаций, просим незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильных - 102 или 112).

Информацию об открытых люках можно направлять в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" по телефону 051.