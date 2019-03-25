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Новости. Криминал
12:15, 25 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

Петрозаводчанина подозревают в серии краж денег из сейфов

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Из сейфа одного из магазинов в Сулажгоре мужчина украл около 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В начале марта в полицию обратились представители сетевого магазина микрорайона Сулажгора. Из сейфа, расположенного в подсобном помещении, было похищено 29,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили 34-летнего петрозаводчанина. Он подозревается в серии аналогичных краж. По имеющейся версии, подозреваемый приходил в магазины под конец рабочего дня, когда покупатели расходились, а работники сдавали смену, и незаметно проходил в подсобные помещения. Там он отыскивал и вскрывал сейфы.

Так и в этом случае он вечером проник в служебное помещение магазина, открыл сейф ключом, лежавшим поблизости. Затем похитил деньги, после чего закрыл сейф на ключ, вернул его на прежнее место и скрылся. Деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дел. В настоящее время подозреваемый задержан.

 

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