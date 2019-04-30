Петрозаводчанина с дождевыми червями остановили на границе

Мужчина пытался провезти червей из Финляндии, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В воскресенье, 28 апреля, петрозаводчанин следовал из Финляндии в Россию через МАПП "Вяртсиля". В ходе досмотра в ручной клади гражданина были обнаружены живые дождевые черви в субстрате для транспортировки. Разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов у владельца червей не было.

Петрозаводчанин вернул червей в Финляндию.