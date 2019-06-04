Петрозаводчанина с горшком бегонии остановили на границе

Мужчина пытался провезти цветы из Финляндии, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора Карелии.

в среду, 29 мая, петрозаводчанин, следуя в Россию через пропускной пункт, перевозил в ручной клади бегонию в горшке, а гражданин Финляндии - 3 горшка с лилиями.

25 мая жительница Финляндии, пересекая границу в МАПП "Вяртсиля", везла с собой пакетик семян салата "Айсберг".

В период с 18 по 31 мая сотрудниками фитосанитарных контрольных постов "Вяртсиля" и "Люття" в пунктах пропуска через государственную границу в 12 случаях пресечен незаконный ввоз в ручной клади пассажиров семенного и посадочного материала и картофеля без фитосанитарной документации и в 1 случае – незаконный ввоз грунта.

В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.