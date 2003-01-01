Петрозаводчанина убили 23 ножевыми ударами

В Петрозаводске задержан подозреваемый в убийстве знакомого.

35-летний житель Петрозаводска задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в середине августа 2025 года мужчина во время бытового конфликта в квартире на улице Краснодонцев нанес своему 49-летнему знакомому 23 удара ножом в жизненно важные органы. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.

Тело погибшего было обнаружено только через несколько дней его родственниками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам следственного отдела и уголовного розыска удалось установить причастность местного жителя к преступлению.

Подозреваемый был задержан в Петрозаводске и полностью признал свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела об убийстве.