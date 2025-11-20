Петрозаводчанину грозит до 4 лет тюрьмы за кражу водки в магазине

В Петрозаводске раскрыли грабеж, совершенный в одном из магазинов микрорайона Октябрьский. Подозреваемый похитил водку и мороженое на сумму свыше 1500 рублей, за что ему грозит до четырех лет лишения свободы.
33-летний житель Петрозаводска вечером посетил магазин, где частично оплатил покупки, но затем вернулся в торговый зал, выбрал мороженое и похитил бутылку водки с витрины у кассы. Несмотря на попытки продавцов остановить его, злоумышленник скрылся с места преступления, сообщает полиция Карелии.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого по полученным от работников магазина приметам. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
