Петрозаводчанину с инвалидностью разрешили поменять планировку ванной лишь после вмешательства прокуратуры

Жителю Петрозаводска пришлось обращаться в Прокуратуру, чтобы сделать ремонт в собственной ванной.
Ведомство провело проверку и установило, что мужчина является инвалидом 1 группы и ранее он уже обращался к председателю ТСЖ по вопросу согласования переустройства ванной комнаты.
— Он хотел установить душевой трап для инвалидной коляски, но ему отказали, — рассказали в Прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск о понуждении председателя ТСЖ к согласованию переустройства жилого помещения. В ходе судебного рассмотрения ответчик добровольно удовлетворил исковые требования прокурора.
В настоящее время работы по переустройству помещения согласованы в администрации Петрозаводска.