Петрозаводчанину вынесли приговор за кражу 13 надгробий с двух кладбищ

Житель карельской столицы предстал перед судом после обвинения в совершении крупной кражи.
31-летний житель Петрозаводска, судимый в прошлом, предстал перед Городским судом карельской столицы после обвинения в краже надгробий. Об этом сообщили в группе учреждения.
— Вступив в предварительный сговор с двумя сообщниками, Б. в октябре 2024 года в составе группы лиц с целью дальнейшего сбыта совершил кражу в общей сложности 13 надгробных памятников с территории Бесовецкого и Сулажгорского кладбищ. Указанными преступными действиями потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 500 тысяч рублей, — рассказали там.
В итоге суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судья удовлетворил гражданские иски пяти потерпевших о взыскании с Б. ущерба на общую сумму более 230 тысяч рублей.
Ранее в пресс-службе МВД по Карелии рассказали, что фигуранта и его сообщников проверят на причастность к совершению других преступлений.