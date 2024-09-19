Петрозаводчанка добилась перерасчета за электричество на 140 тысяч рублей

Жительница карельской столицы обратилась в Госкомитет республики по жилнадзору.

После обращения в Госкомитет Карелии по жилищному надзору петрозаводчанке выполнили перерасчет за электроэнергию на 140 тысяч рублей, сообщили в паблике комитета.



В обращении жительница дома №2 по улице Каменоборская просила проверить правомерность начисления платы за электроэнергию исходя из показаний индивидуального прибора учета в указанном МКД, который был признан аварийным и подлежащим сносу.



Специалисты обнаружили, что ООО «Энергокомфорт» Карелия» при начислении платы допустили нарушение требований законодательства: в аварийных домах плата за коммунальную услугу должна начисляться с применением норматива потребления коммунального ресурса независимо от того, оборудовано помещение индивидуальным прибором учета или нет.



Ресурсоснабжающая организация сообщила в надзорное ведомство о том, что выполнен перерасчет (снятие) платы за электроэнергию за период с марта 2022 по август 2024 года в соответствии с нормативами.



Как отметили в источнике, сумма перерасчета платы, начисленной за индивидуальное потребление электроэнергии, составила 140 тысяч 865 рублей, с сентября организация производит расчет платы по указанному адресу, исходя из нормативов потребления.