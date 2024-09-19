здоровье работа экология
реклама на сайте
Студент ПетрГУ стал стипендиатом имени И.Р. Шегельмана
Сегодня 11:40
Съемки нового фильма начали в Карелии
19.09.2024 06:50

Петрозаводчанка добилась перерасчета за электричество на 140 тысяч рублей

Новости. Общество
16:41, 01 Октября 2024
фото: © PeopleImages / Istockphoto

Новости партнеров

Жительница карельской столицы обратилась в Госкомитет республики по жилнадзору.

После обращения в Госкомитет Карелии по жилищному надзору петрозаводчанке выполнили перерасчет за электроэнергию на 140 тысяч рублей, сообщили в паблике комитета.

В обращении жительница дома №2 по улице Каменоборская просила проверить правомерность начисления платы за электроэнергию исходя из показаний индивидуального прибора учета в указанном МКД, который был признан аварийным и подлежащим сносу.

Специалисты обнаружили, что ООО «Энергокомфорт» Карелия» при начислении платы допустили нарушение требований законодательства: в аварийных домах плата за коммунальную услугу должна начисляться с применением норматива потребления коммунального ресурса независимо от того, оборудовано помещение индивидуальным прибором учета или нет.

Ресурсоснабжающая организация сообщила в надзорное ведомство о том, что выполнен перерасчет (снятие) платы за электроэнергию за период с марта 2022 по август 2024 года в соответствии с нормативами.

Как отметили в источнике, сумма перерасчета платы, начисленной за индивидуальное потребление электроэнергии, составила 140 тысяч 865 рублей, с сентября организация производит расчет платы по указанному адресу, исходя из нормативов потребления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.09.2024, 12:10
В пограничных с Россией районах Финляндии начались помехи в спутниковой навигации
24.09.2024, 22:00
В России принят закон об обязательной компенсации за неиспользованные отгулы
01.10.2024, 11:50
В России прокомментировали угрозы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив
29.09.2024, 11:45
Похолодание идёт на Карелию
26.09.2024, 09:00
Валентина Пивненко потребовала от правительства России выполнить поручение Президента о северных надбавках
24.09.2024, 13:10
Названа причина гибели детей, отравившихся в Красноярском крае

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

В Карелии состоялось традиционное закрытие мотосезона
16.09.2024 12:05
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.