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Петрозаводчанка хотела стать инвестором, но вместо этого мошенники оформили на нее миллионный кредит

Новости. Криминал
12:45, 28 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Женщина потеряла более 400 тысяч рублей из-за аферистов.

В Петрозаводске 46-летнюю женщину обманули мошенники, они  забрали более 400 000 рублей и оформили кредит примерно на миллион рублей. По данным МВД, по статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело.

По данным силовых структур, 46-летняя жительница Петрозаводска увидела в интернете сайт с предложением заработать на инвестициях. Женщина решила попробовать себя на бирже и оставила заявку на сайте. Спустя некоторое время ей позвонил некий сотрудник якобы брокерской компании и рассказал, как открыть счет.

Мошенник помог потерпевшей создать «виртуальную карту». Женщина пополняла новую карту, думая, что занимается инвестированием, но на деле она отправляла свои деньги на сторонние счета. Позже пострадавшая обнаружила, что от ее имени аферисты оформили кредит на миллион рублей. Из-за мошенников женщина потеряла 407 800 рублей.

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