Петрозаводчанка хотела заработать с помощью ставок на спорт и стала жертвой мошенников

В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила о дистанционном обмане.

Как рассказала горожанка, криминальная схема развернулась после знакомства в соцсети с некой Дарьей. Пользовательница убедила петрозаводчанку в том, что существует лёгкий способ получения дохода — в игре на спортивных ставках. Доверившись новой приятельнице, та вскоре стала общаться как будто бы с букмекером. Следовало скачать приложение для открытия кошелька электронной валюты и пополнять его.

Несколько недель потерпевшая выполняла указания, которые предоставлялись, в том числе, чат-ботом. Они сводились к перечислению денег с кредитной карты. Сначала якобы за обучение. Потом за регистрацию на платформе. Следом потребовались новые вложения. На отметке, превысившей 986 000 рублей, клиентка лже-букмекеров остановилась. Вернуть вложения не дали, вывести прибыль — тем более, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Полицейские устанавливают причастных к хищению.