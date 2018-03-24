Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. От читателей
14:51, 24 Марта 2018

Петрозаводчанка купила по акции больше льда, чем креветок

По теме

ФОТО: Больше сотни худощавых жителей Петрозаводска пришли на кастинг для съёмок фильма про узников финских концлагерей
24.03.18 15:33
Житель Петрозаводска не смог получить обещанную скидку в сетевом магазине
23.03.18 15:39
Петрозаводчанина оштрафовали в день выборов, когда он пытался помочь людям на остановке
20.03.18 15:24
Все новости
Загрузка...

Жительница Петрозаводска пожаловалась, что приобрела в гипермаркете замороженные креветки, вес которых сильно изменился, когда они растаяли.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанка написала, как купила по акции замороженные креветки, которые оттаяли и сильно уменьшились в весе.

"Пришла на телефон реклама, что в гипермаркете "*****" проходит акция, креветки 159,90 рублей за кг до 25.03.2018г, - написала петрозаводчанка, - вчера специально ездила в гипермаркет, чтоб купить их. Каково же было мое возмущение, когда вечером, открыв пакет, я обнаружила там не столько креветок, сколько льда. Когда они растаяли, чистого веса там было меньше половины того, что я брала. Зачем так обманывать людей!? Если бы жила близко, то обязательно вернула бы. Так что, бесплатный сыр только в мышеловке".

По теме

ФОТО: Больше сотни худощавых жителей Петрозаводска пришли на кастинг для съёмок фильма про узников финских концлагерей
24.03.18 15:33
Житель Петрозаводска не смог получить обещанную скидку в сетевом магазине
23.03.18 15:39
Петрозаводчанина оштрафовали в день выборов, когда он пытался помочь людям на остановке
20.03.18 15:24
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Савва
2018-03-24 15:23:37
Если новостей более интересных нет, то и эта новость сойдет?
однозначно
2018-03-24 15:06:01
Выкладывать всякую фигню из паблика для тупых мамочек не солидно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 80
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 10
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Заживем" от ТНТ-Онего
23.03.2018 14:29
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»