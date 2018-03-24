Петрозаводчанка купила по акции больше льда, чем креветок

Жительница Петрозаводска пожаловалась, что приобрела в гипермаркете замороженные креветки, вес которых сильно изменился, когда они растаяли.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанка написала, как купила по акции замороженные креветки, которые оттаяли и сильно уменьшились в весе.

"Пришла на телефон реклама, что в гипермаркете "*****" проходит акция, креветки 159,90 рублей за кг до 25.03.2018г, - написала петрозаводчанка, - вчера специально ездила в гипермаркет, чтоб купить их. Каково же было мое возмущение, когда вечером, открыв пакет, я обнаружила там не столько креветок, сколько льда. Когда они растаяли, чистого веса там было меньше половины того, что я брала. Зачем так обманывать людей!? Если бы жила близко, то обязательно вернула бы. Так что, бесплатный сыр только в мышеловке".