Петрозаводчанка лишилась 150 тысяч рублей при продаже соковыжималки через интернет

В Петрозаводске местная жительница, продавая через интернет соковыжималку, отдала «покупательнице» 148 тысяч рублей.

Полиция Карелии сообщает, что 54-летняя горожанка разместила объявление о продаже соковыжималки. С ней связалась «покупательница», которая договорилась об оплате, но попросила реквизиты карты и адрес электронной почты для «оформления доставки». После их предоставления с банковского счета продавца было списано 148 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). Проводятся следственные действия.

Полиция Карелии предупреждает: при совершении сделок купли-продажи в сети пострадать от мошенников могут как покупатели, так и продавцы.

При онлайн-продажах опасно сообщать реквизиты карты (CVV-код, срок действия).

Безопасный способ получения денег — перевод по номеру телефона.

При любых подозрениях необходимо сразу обращаться в полицию по телефону 102.

Ранее мы сообщали, что жительницу Петрозаводска обманул мошенник, представившийся иностранным врачом.