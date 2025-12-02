Петрозаводчанка лишилась 150 тысяч рублей при продаже соковыжималки через интернет

В Петрозаводске местная жительница, продавая через интернет соковыжималку, отдала «покупательнице» 148 тысяч рублей.
Полиция Карелии сообщает, что 54-летняя горожанка разместила объявление о продаже соковыжималки. С ней связалась «покупательница», которая договорилась об оплате, но попросила реквизиты карты и адрес электронной почты для «оформления доставки». После их предоставления с банковского счета продавца было списано 148 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). Проводятся следственные действия.
Полиция Карелии предупреждает: при совершении сделок купли-продажи в сети пострадать от мошенников могут как покупатели, так и продавцы.
При онлайн-продажах опасно сообщать реквизиты карты (CVV-код, срок действия).
Безопасный способ получения денег — перевод по номеру телефона.
При любых подозрениях необходимо сразу обращаться в полицию по телефону 102.
