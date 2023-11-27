Петрозаводчанка, мечтавшая о конкурсе красоты, перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Сорокалетняя горожанка поддалась на уловки аферистов, писавших ей под видом организаторов конкурса.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от 38-летней горожанки – организатора конкурса красоты.



Она сообщила, что заметила на своей странице в социальной сети подозрительную активность и предположила, что от ее имени могли действовать злоумышленники.

Позднее в правоохранительные органы обратилась 40-летняя петрозаводчанка и рассказала, что в середине ноября она решила принять участие в конкурсе красоты и оставила заявку в соцсети. В ответ ей пришло сообщение, что для участия в проекте необходимо перевести 300 тысяч рублей на определенный счет.



Сначала от женщины потребовали треть суммы, и она отправила свои сбережения на указанный номер карты. Остальные деньги она отказалась отправлять без соответствующего договора, тогда мошенники прислали ей сфабрикованную версию документа.



Позже потерпевшая не нашла себя в списке участниц и написала другому руководителю проекта. Именно он и сообщил, что женщина стала жертвой мошенников.

По предварительным данным полиции, мошенники получили доступ к аккаунту организатора и, воспользовавшись им, обманули петрозаводчанку на 300 тысяч рублей.