Петрозаводчанка набрала для мошенников кредитов на 8 млн рублей

Правоохранительные органы карельской столицы расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В минувшую пятницу петрозаводским полицейским поступило заявление от 50-летней горожанки. В течение двух месяцев женщина переводила деньги на счета неизвестных и в итоге лишилась более восьми миллионов рублей.

Началось все в июне, когда петрозаводчанке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Женщине сообщили, что на ее имя незаконно оформлен кредит. Она поверила в эту историю и стала выполнять требования собеседников, чтобы спасти свои сбережения.



Сначала горожанка обналичила свои сбережения, более миллиона рублей, и перевела их на счет, который ей продиктовали. Далее ее вынудили оформить кредиты в нескольких банках и микрофинансовых организациях, в том числе под залог недвижимости и автомобиля, и также перевести неизвестным.

Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.