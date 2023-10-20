Петрозаводчанка набрала для мошенников кредитов на 8 млн рублей

Правоохранительные органы карельской столицы расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В минувшую пятницу петрозаводским полицейским поступило заявление от 50-летней горожанки. В течение двух месяцев женщина переводила деньги на счета неизвестных и в итоге лишилась более восьми миллионов рублей.
Началось все в июне, когда петрозаводчанке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Женщине сообщили, что на ее имя незаконно оформлен кредит. Она поверила в эту историю и стала выполнять требования собеседников, чтобы спасти свои сбережения.
Сначала горожанка обналичила свои сбережения, более миллиона рублей, и перевела их на счет, который ей продиктовали. Далее ее вынудили оформить кредиты в нескольких банках и микрофинансовых организациях, в том числе под залог недвижимости и автомобиля, и также перевести неизвестным.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
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