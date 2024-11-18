Петрозаводчанка нарвалась в сети на «питомник» мошенников, где ей продали фиктивную макаку

В погоне за экзотикой жительница Петрозаводска лишилась двухсот с лишним тысяч рублей.

О недавней жертве мошенников, 24-летней петрозаводчанке, рассказали в МВД Карелии.

В сети девушка увидела объявление о продаже макаки из московского питомника. Она оставила заявку и вскоре ей перезвонил мужчина, который сообщил, что необходимо заплатить 100 тысяч рублей, чтобы животное поставили на бронь. Получив перевод, он стал периодически присылать видеосообщения с питомцем.

Ближе к моменту транспортировки обезьяны, петрозаводчанку попросили перевести вторую часть суммы, еще 100 тысяч рублей, а также 20 000 рублей за транспортные расходы. Все денежные переводы девушка выполнила, однако в назначенный срок макаку не получила. Якобы представитель питомника сообщил по телефону, что обезьяна заболела, именно поэтому её поездка отложилась. Но и спустя время петрозаводчанка не получила экзотического питомца. Позже она поняла, что её обманули.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, добавили в МВД Карелии.