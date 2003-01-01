Петрозаводчанка наткнулась на мошенников при попытке купить детскую коляску

Коляску не доставили и женщина заподозрила неладное.

Петрозаводчанка стала жертвой мошенников при покупке детской коляски, об этом сообщили в полиции. По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

— В соцсети "Вконтакте" почти месяц назад она нашла группу по продаже детских колясок и выбрала подходящую модель. Договорившись о покупке и доставке, горожанка перевела частному лицу на карту более 19 000 рублей. Но товар не поступил, деньги не возвращены, группа заблокирована, — подчеркнули в МВД.

Полиция проводит проверку и устанавливает причастных к происшествию лиц.