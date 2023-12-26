Петрозаводчанка обвинила своего собутыльника в краже мобильного, который пропила сама

Позже 38-летняя подозреваемая сообщила, что оговорила мужчину, так как хотела вернуть свой телефон бесплатно, с помощью полиции.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска поступил звонок от 38-летней горожанки. Она рассказала, что знакомый украл ее новый мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей.

Сотрудникам полиции петрозаводчанка сообщила, что преступник находится в квартире. Ее предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она все равно написала заявление.

Оперативники выяснили, что горожанка выпивала со знакомым. По версии правоохранительных органов, когда у компании кончились деньги, злоумышленница сама решила продать телефон. На улице ей удалось найти покупателя и выручить 650 рублей. Эти деньги она потратила на спиртное.

Во время следующей встречи с собутыльником она решила вызвать сотрудников полиции и обвинить мужчину в краже. Позже 38-летняя подозреваемая сообщила, что оговорила знакомого, поскольку хотела вернуть свой мобильный телефон бесплатно.

Петрозаводчанке грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу о ложном доносе, рассказали в МВД Карелии.