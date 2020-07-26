Петрозаводчанка осталась без денег после неудачной попытки продажи дивана

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя жительница микрорайона Ключевая, сообщили в МВД Карелии.

Она продавала диван на одном из интернет-сервисов объявлений.

Петрозаводчанке позвонил потенциальный покупатель и попросил продиктовать данные ее банковской карты. Он пояснил, что предложение его заинтересовало и он хочет оплатить стоимость дивана.



Вскоре женщина получила смс-сообщение о поступлении денег на счет. Звонивший сказал, что случайно перевел больше, чем требуется и попросил вернуть разницу. Та перевела 14,5 тысяч рублей.

В итоге со счета петрозаводчанки исчезло 35 тысяч рублей.



По данному факту проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает: не передавайте данные своих банковских карт и счетов посторонним. Будьте внимательны при совершении интернет-сделок и тщательно проверяйте, произошло ли поступление денежных средств.

Ранее почти миллион рублей перевели мошенникам жители Карелии за два дня.