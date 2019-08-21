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Новости. Криминал
17:40, 21 Августа 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Петрозаводчанка оставила мужчину без портмоне

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Мужчина забыл кошелек в магазине, а женщина его украла, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился мужчина. После посещения магазина он не смог обнаружить свое портмоне, в котором кроме денег находились еще и банковские карты.

Сотрудники полиции, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили, что к похищению причастна женщина, которая стояла позади мужчины в очереди.

40-летняя петрозаводчанка заметила оставленный кошелек, не стала обращать внимание владельца и работника магазина на этот факт и забрала его себе.

Возбуждено уголовное дело.

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