Петрозаводчанка оставила мужчину без портмоне

Мужчина забыл кошелек в магазине, а женщина его украла, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился мужчина. После посещения магазина он не смог обнаружить свое портмоне, в котором кроме денег находились еще и банковские карты.

Сотрудники полиции, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили, что к похищению причастна женщина, которая стояла позади мужчины в очереди.

40-летняя петрозаводчанка заметила оставленный кошелек, не стала обращать внимание владельца и работника магазина на этот факт и забрала его себе.

Возбуждено уголовное дело.