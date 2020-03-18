Петрозаводчанка отоварилась на 10 тысяч рублей по чужой карте

В Петрозаводске установлена подозреваемая в мошенничестве с банковской картой, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции обратился 40-летний гражданин и сообщил, что с его банковского счета исчезли 10 тысяч рублей. Как выяснилось, незадолго до этого он потерял свою банковскую карту. Пропажу обнаружил лишь тогда, когда на телефон стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что деньгами заявителя распорядилась 30-летняя горожанка. Женщина призналась, что нашла карту на улице и сразу отправилась по магазинам совершать покупки.

Расплачивалась она бесконтактным способом.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.