Петрозаводчанка перевела деньги мошенникам, получив сгенерированное нейросетями сообщение

Женщина лишилась крупной суммы денег, поддавшись на уловки киберпреступников.

39-летняя жительница Петрозаводска перевела аферистам более 15 тысяч рублей, поверив сгенерированному искусственным интеллектом сообщению, рассказали в МВД Карелии.

— В мессенджере женщине пришло сообщение от подруги с просьбой одолжить 15500 рублей. Она засомневалась и попросила доказать, что пишет не мошенник. В ответ на это пришёл «кружок» с лицом приятельницы. В видеоосообщении та поздоровалась. Тогда заявительница перевела нужную сумму на счёт, указанный в переписке, — объяснили в ведомстве.

Завершив банковскую операцию, горожанка позвонила подруге, чтобы убедиться, получила ли та деньги. Однако, как выяснилось, денег у неё никто не просил — киберпреступники взломали аккаунт знакомой и отправили от её имени сгенерированный нейросетями видеофайл.

Теперь по данному факту проводится полицейская проверка.