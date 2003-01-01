Петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей после звонка о ремонте домофона

55-летняя жительница Петрозаводска лишилась сбережений после звонка мошенника, представившегося сотрудником службы ремонта домофонов.

Обманутая 55-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей. В МВД сообщили, что ее убедили назвать код из сообщения. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело, которым расследуют в силовых структурах.

— Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что в подъезде будут ремонтировать домофон. Чтобы заказать новые ключи, он попросил назвать код из смс, — сообщили в пресс-службе полиции.

После того, как пострадавшая продиктовала код из смс, включился автоответчик: там сообщили, что она разговаривала с мошенником, и продиктовали номер горячей линии для связи со специалистом по борьбе с киберпреступлениями.

— Трубку подняла Елена Сергеевна, которая сообщила собеседнице, что у той взломали личную страницу на портале «Госуслуги». Через мессенджер она отправила некую доверенность, согласно которой жительница республики разрешила незнакомому гражданину пользоваться её имуществом и распоряжаться деньгами. К делу подключились сотрудники «силового ведомства» и «финансового мониторинга», — подчеркнули в полиции.

Под руководством мошенников жертва скачала на телефон приложение, через которое можно было пообщаться со «специалистами» по видеосвязи. Некий Владимир, с которым она созвонилась, сказал ей, что поможет решить проблему и аннулировать доверенность. Мужчина попросил петрозаводчанку перевести все накопления на якобы безопасный счет, чтобы их задекларировать.

— Выполнив несколько операций, она перевела неизвестным чуть более миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе.

На следующий день мошенник вновь связался с жертвой и сказал ей ехать в банк. Он попросил включить режим видеосвязи и назвать любому работнику кодовое слово.

— Женщина выполнила это - сотрудники финансового учреждения разъяснили, что она стала жертвой обмана, и посоветовали обратиться в полицию, — подытожили в полиции.