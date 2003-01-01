Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

Жительница карельской столицы попыталась защитить сбережения и осталась без денег.

Жительница Петрозаводска стала жертвой телефонных мошенников. Об очередном случае обмана рассказали в МВД.

Неизвестный представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты. Чтобы «защитить» деньги, он посоветовал женщине срочно перевести все сбережения на указанные реквизиты через систему быстрых платежей.

Потерпевшая послушала незнакомца и перевела через систему быстрых переводов более 400 тысяч рублей получателю в Центральной Азии. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи устанавливают личности преступников.

Напомним, ранее другая петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей. Мошенники действовали по отработанной схеме со звонком якобы от сотового оператора.