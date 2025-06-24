Петрозаводчанка по вине коммунальщиков переплатила за свет более 50 тысяч рублей

Госкомитет разобрался с виновными.

Ресурсоснабжающая организация допустила ошибки в расчетах, из-за чего петрозаводчанка переплатила более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Женщина обратилась с жалобой в Госкомитет республики. Специалисты установили, что женщина должна была платить меньшую сумму, так как она живет в аварийном и подлежащем сносу многоквартирном доме, где действует определенный норматив.

Ведомство направило обращение в ресурсоснабжающую организацию. Та выполнила перерасчет и выявила переплату с июня 2022 года по май 2025 года на сумму более 50 тысяч рублей.

В дальнейшем петрозаводчанке будут производить расчет по нормативам потребления.