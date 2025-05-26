Петрозаводчанка высудила компенсацию после падения возле торгового центра

Один из ответчиков не согласился с решением суда.

61-летняя жительница Петрозаводска добилась выплат от ТЦ и администрации города за полученную травму при падении на лед. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в феврале прошлого года пенсионерка подскользнулась и упала на необработанной пешеходной дорожке возле торгового центра. Женщина получила травму голени, ей пришлось проходить длительное лечение.

К ответу привлекли арендаторов ТЦ и администрацию города. Суд взыскал с них 400 тысяч рублей за ненадлежащее содержание территории в зимний период и дополнительную сумму за судебные расходы.

Один из ответчиков попытался обжаловать решение суда, но приговор оставили без изменений. Он вступил в законную силу.