Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

Министр экономического развития России Максим Решетников вручил уроженке Карелии Марине Демидовой престижную награду для компании «Мираторг».

Компания «Мираторг» стала обладателем Всероссийской премии «Экспортёр года-2025» в номинации «Базовая продукция агропромышленного комплекса». 21 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» награду из рук министра Максима Решетникова получила директор по экспорту Марина Демидова. По данным компании, объем ее поставок составил 200 тысяч тонн мясной продукции, что на 9% превышает результаты предыдущего года. География экспорта охватывает 41 страну мира.

Важную роль в достижении этого успеха сыграла наша землячка Марина Демидова. Она родилась в Олонце, училась в школе № 5 в Петрозаводске, окончила школу в Калевале, потом с красным дипломом факультет иностранных языков вуза в Петрозаводске. У нее трое детей (как и у ее мамы). Сейчас она живет в Москве.

В настоящий момент Марина находится в Казахстане в командировке, поэтому нам не удалось с ней поговорить. Зато мы пообщались с ее мамой — известным карельским спортивным журналистом Татьяной Демидовой. Она рассказала, что ее дочь уехала из Петрозаводска совсем недавно, около пяти лет назад, здесь перед отъездом работала в компании «Ягоды Карелии». Сначала уехала в Петербург в филиал «Мираторга», где ее оценили и вскоре пригласили в Москву.

— Она у меня с детства умная и дисциплинированная. Никогда не было проблем с уроками и успеваемостью. С медалью закончила школу. С красным дипломом вуз. Учителя очень хотели, чтобы она шла на математику, но она выбрала иностранные языки. Выучила финский, потом английский, — рассказывает Татьяна Демидова. — А еще она всегда искала новые вызовы. Ей никогда не нравилось, если все дается просто, искала что-то сложное. Сейчас, в «Мираторге», у нее получается. Ей нравится. Она буквально живет в самолетах и командировках. Это ее ритм.

По словам мамы, Марина Демидова часто навещает Карелию, где у нее недалеко от Петрозаводска остался дом, в который очень любят приезжать ее взрослые дети.

Кстати, как и мама, Марина Демидова любит спорт. В мае вместе с мамой они участвовали в Москве в соревнованиях «ЗаБег РФ». Бежала вся семья Марины и сама Татьяна Демидова.