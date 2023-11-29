Петрозаводчанка попала под колеса кроссовера на Ключевском шоссе

ДТП произошло утром 1 декабря на пешеходном переходе.

Как нашему изданию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Карелии, утром 1 декабря на Ключевском шоссе водитель кроссовера сбил женщину.



Пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» рассказали, что ДТП случилось на пешеходном переходе.



Судя по видео, автомобиль после столкновения вынесло на разделительную полосу.



Подробности уточняем.