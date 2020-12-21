Петрозаводчанка попалась на краже корма для животных

Росгвардейцы задержали в гипермаркете женщину, пытавшуюся пронести мимо кассы товары на 1,5, тысячи рублей.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в субботу, 19 декабря, на пульт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из гипермаекета. На месте была задержана женщина, пытавшаяся вынести без оплаты товар на 1,5 тысячи рублей. Работники магазина сообщили, что список похищенного содержит десяток пунктов и включает как продукты питания, так и корм для животных, бытовую химию, предметы одежды.

Задержанная передана в полицию.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помогли даме отбиться от мужчины, пытавшегося забраться в ее автомобиль.