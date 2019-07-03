Петрозаводчанка после покупки квартиры порадовала себя и мужа краденым парфюмом

Женщина обокрала магазин бытовой химии в Суоярви, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района с заявлением о краже туалетной воды обратились работники магазина бытовой химии. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила почти 7,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при помощи камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке, установили причастную к совершению преступления.

Подозреваемая, 40-летняя петрозаводчанка, признала свою вину. Она пояснила, что, оформив документы на покупку квартиры в Суоярви, решила сделать себе и мужу подарок. Зайдя в магазин, она остановила свой выбор на парфюмерии. Сняв антикражное устройство с двух флаконов, она положила их к себе в сумку, расплатилась за менее дорогой товар и покинула магазин.

Возбуждено уголовное дело.