Петрозаводчанка после покупки квартиры порадовала себя и мужа краденым парфюмом

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Женщина обокрала магазин бытовой химии в Суоярви, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Суоярвского района с заявлением о краже туалетной воды обратились работники магазина бытовой химии. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила почти 7,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции при помощи камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке, установили причастную к совершению преступления.
Подозреваемая, 40-летняя петрозаводчанка, признала свою вину. Она пояснила, что, оформив документы на покупку квартиры в Суоярви, решила сделать себе и мужу подарок. Зайдя в магазин, она остановила свой выбор на парфюмерии. Сняв антикражное устройство с двух флаконов, она положила их к себе в сумку, расплатилась за менее дорогой товар и покинула магазин.
Возбуждено уголовное дело.
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