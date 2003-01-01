Петрозаводчанка потеряла более 1,1 млн рублей из-за мошенников

72-летняя жительница Петрозаводска перевела мошенникам 1 182 000 рублей после звонка с предложением о замене домофона.
МВД Карелии сообщает, что неизвестный связался с пенсионеркой через мессенджер, сообщив о плановой замене домофона в её доме. Получив от женщины шестизначный код из SMS, злоумышленники получили доступ к её финансовым данным.
Далее потерпевшая позвонила по поддельному номеру «горячей линии», где с ней поочерёдно беседовали мнимые сотрудницы Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Её убедили открыть «новый безопасный счёт» для защиты средств. Женщина сняла все накопления в разных банках и перевела на указанные мошенниками счета.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
Полиция Карелии предупреждает граждан:
— Не сообщайте посторонним коды из SMS;
— Не переводите деньги на счета по указанию телефонных собеседников;
— Проверяйте официальные номера служб через сайты организаций.
Ранее мы рассказывали, что 96-летняя пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам полмиллиона рублей.