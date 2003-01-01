Петрозаводчанка потеряла более 2,6 миллионов рублей из-за мошенников

Петрозаводчанка лишилась денег после информации о несуществующей утечке данных

В Петрозаводске мошенники обманули местную 56-летнюю жительницу, украли у нее 2,6 миллиона рублей и заставили занять деньги у знакомых, об этом рассказали в полиции. Известно, что по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Женщина рассказала правоохранителям, что ей поступил звонок якобы от бывшей коллеги, которая рассказала ей, что в организации выявили утечку данных, и с ней по этому вопросу свяжется другой специалист.

– В разговоре с неизвестным гражданка узнала, что некто пытался от её имени перечислить крупную сумму преступной группе, но перевод остановил Центробанк. В мессенджере ей направили подтверждающие документы. Затем позвонил «следователь из Москвы» и уведомил в том, что она может оказаться подозреваемой – в столице уже ждут её для дачи показаний. Петрозаводчанке внушили, что злоумышленник оформил кредит на десять миллионов рублей под залог её квартиры,– рассказали в ведомстве.

Женщине рассказали, что виновного задержали, но на руках у него якобы оказалось лишь восемь миллионов, а остальную сумму гражданка должна возместить сама. Ей сообщили, что после всех мероприятий по задержанию деньги ей вернут.

– Постоянно находясь на связи с неизвестными, заявительница обналичила личные накопления, заняла в долг у знакомых свыше 900 000 рублей, а также оформила кредит. Все средства она перевела на счета, которые ей продиктовали. После этого лжесотрудник банка пообещал, что деньги вот-вот вернутся, а все задолженности спишутся. Когда этого не произошло, петрозаводчанка попыталась обратиться к «следователю» напрямую, и дозвонилась в силовое ведомство. Ей ответили, что такого сотрудника у них нет, и посоветовали обратиться в полицию,– подчеркнули в полиции.