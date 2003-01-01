Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

Мошенники действовали по уже отработанной схеме: пострадавшей вечером позвонила девушка, якобы представитель сотового оператора.

В МВД Карелии сообщили, что киберпреступники обманули петрозаводчанку и украли у нее 40 тысяч рублей. Мошенники действовали по уже отработанной схеме: пострадавшей вечером позвонила девушка, якобы представитель сотового оператора. Мошенница рассказала, что проводит «переучет» номеров, и, недолго пообщавшись с жертвой, она смогла получить от нее четырехзначный код из смс.

Позже другие участники мошеннической схемы стали дозваниваться до пострадавшей и сообщали ей, что ее аккаунт на «Госуслугах» в опасности и может оказаться в руках преступников.

— Заодно напугали возможным хищением сбережений. В итоге та самостоятельно, поверив инструкциям жуликов, перевела постороннему получателю 40 000 рублей, — подчеркнули в полиции.

Женщина обратилась в полицию после того, как поняла, что ее обманули мошенники. По статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело.