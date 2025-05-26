Петрозаводчанка поверила рекламе в игре и потеряла 780 тысяч рублей

47-летняя жительница Петрозаводска лишилась крупной суммы денег из-за интернет-мошенников.

Женщина поверила рекламе в мобильной игре и вложила все свои деньги в торговлю на подставном сайте.

В объявлении обещали быстрый заработок на брокерской платформе. Женщина установила приложение и внесла первый взнос — 8 900 рублей. Затем ее убеждали вкладывать все больше и больше. Один раз ей даже позволили вывести 2 700 рублей, чтобы создать видимость реальной прибыли.

В итоге горожанка потеряла 708 тысяч рублей, включая 40 тысяч рублей, которые она заняла у брата. Когда родственник узнал, на что пошли деньги, он сразу посоветовал обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, ранее жительницу Петрозаводска мошенники лишили полумиллиона рублей. 27-летняя петрозаводчанка пыталась заработать на маркетплейсе.