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Петрозаводчанка пожаловалась на чаек в Октябрьском районе

Новости. Природа
06:40, 16 Июня 2025
фото: «Столица на Онего»

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Женщина четырежды за день подверглась нападению птиц.

По словам петрозаводчанки, она, действительно, испугалась пернатых. Об этом она рассказала в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Мне не описать весь спектр эмоций, который я сейчас испытываю. Иду по Октябрьскому — чайка бьёт меня в затылок (я не утрирую — они реально кидаются на голову, даже если просто идёшь по улице). Никаких птенцов рядом, птица была изначально далеко, но все равно решила, что я угроза. Потом — на Советской, на Мурманской. В конце концов, у подъезда дома ещё одна пролетела в сантиметре от головы. 4 раза за день.Я не трусиха, но сейчас реально страшно выходить на улицу. Эти птицы больше не боятся людей — они нападают», — поделилась горожанка.

Чайки, действительно, последние годы гнездятся на домах, вблизи человека. И в период выведения птенцов они устраивают налеты, защищая своих малышей. Как считает горожанка, причина в том, что город превратился в помойку. Контейнеры переполнены, мусор валяется — чайкам раздолье. При этом есть города, где проблема с мусором решена. Жительница не просто критикует, она предложила комплекс мер по улучшению ситуации.

Женщина предлагает держать закрытыми мусорные баки, чаще вывозить отходы, обрабатывать площадки от крыс, использовать отпугиватели птиц, чистить крыши от старых гнезд и строительного мусора, расширять сеть контейнерных площадок.

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