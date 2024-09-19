Петрозаводчанка пожаловалась на перевернутый бак на контейнерной площадке

По словам жительницы, в таком положении объект находится с конца июня.

В паблике Криминальный Петрозаводск пожаловались на перевернутый бак на контейнерной площадке на Кукковке.

С конца июня и по сей день бак для пластика и картона на Лыжной, 5 стоит в таком состоянии.

Обращалась в фирму, которая вывозит ТБО — там мне сказали, что ремонт этих баков вне их компетенции, мол, обращайтесь в мэрию, дали 2 телефона — ни по одному мне не ответили, звонила в течение дня, далее звонила в ЕДДС, там приняли мою заявку, но сроков разбирательства не указали, якобы они только передают информацию мэрии

— гласит текст сообщения.

По словам горожанки, на сегодняшний день контейнер продолжает стоять в таком положении.